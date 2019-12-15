Бывший главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев рассказал, что у него есть варианты продолжения карьеры.
"Есть варианты, с которыми разговариваем. Но перед Новым годом, как всегда, затишье. Есть команды, которые недавно освободились. Есть те, которые ведут переговоры или которые рассматривают тренеров. Есть интересные предложения, так что будет о чем подумать", - цитирует Черыева РБ-Спорт.
Дм. Черышев сообщил, что ведет переговоры с несколькими клубами
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