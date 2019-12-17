Защитник "Млады Болеслав" Алексей Татаев сообщил, что зарабатывал больше денег во второй команде "Краснодара", чем в чешском клубе.
"Это значения не имеет. Могу сказать, что в "Краснодаре-2" получал больше, чем сейчас в "Младе". К тому же жизнь в Чехии дороже. Да и зарплаты в чешском футболе небольшие. Но сразу сказал, что согласен на любые деньги, главное — проявить себя в Европе. Нужно сначала потерпеть, а деньги придут", — приводит слова Татаева RT.
21-летний футболист выступал за "Младу Болеслав" на правах аренды с января 2019 года. 11 декабря чешский клуб заключил с ним полноценный контракт.
Татаев: в "Краснодаре-2" получал больше, чем сейчас в "Младе Болеслав"
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