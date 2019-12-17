Рейнгольд: может ли Слуцкий увести "Рубин" с 13-го места? Я боюсь, как бы "Спартак" не занял место "Рубина"

- Трудно здесь что-то предположить, но, мне кажется, Слуцкий рискует, если согласится возглавить, - отметил Рейнгольд. - Но он, конечно, мужик хитроватый, и, возможно, по-своему он где-то прав. Если он дает согласие на работу в "Рубине", стало быть, ему дают какие-то шансы в денежном отношении, дают средства, чтобы он купил нормальных игроков. Потому что команды нормальной там сейчас нет, она разобрана. Если ему действительно обещали, и обещания даны на уровне главы республики Татарстан, - тогда другое дело. Если было именно так, то, конечно, Слуцкий примет "Рубин" и постарается там что-то сделать. Я вообще как тренера его уважаю. Он довольно спокойный. Разбирается в футболе. У меня нет к нему претензий. В ЦСКА он работал очень прилично. Так что какие проблемы? Никаких. Все будет зависеть от руководства клуба и от самого Слуцкого.
- В случае прихода Слуцкого в казанский клуб, помогать ему, видимо, будут братья Василий и Алексей Березуцкие.
- Это хорошее дело. А что? Ребята молодые, они только завершили карьеру игроков. Они будут набираться опыта как футбольные тренеры, плюс, так как они еще молоды, могут с ребятами побегать в "квадратах", в двусторонках принимать участие. Это хорошие помощники. Побольше бы таких начинаний. Что такое главный тренер? Это не обязательно выходить на поле и что-то показывать. В моем понимании главный тренер - это теоретик, это человек, который на доске может показать мелом что да как. А его идеи должны воплощаться помощниками. А Березуцкие как раз в таком возрасте, когда смогут это сделать.
- "Рубин" сейчас находится на 13 месте. Слуцкий выведет команду из опасной зоны?
- Здесь трудно что-то конкретное сказать. Я, например, боюсь, как бы "Спартак" не занял место "Рубина". Я наблюдаю за "Спартаком" - там сейчас реально ничего нет. То же самое и в "Рубине". Но дело в том, что обе команды нельзя сравнивать по потенциалу. Как можно сравнивать "Рубин" со "Спартаком"? От спартаковцев всегда ждут чемпионства. То что касается "Рубина", то много зависит от того, сколько денег в команде. Если есть деньги, которые можно потратить (только, конечно с умом, на нужных игроков), то нет вопросов. А если ты по углам собираешь мелочь и думаешь, как сэкономить и какого-то игрока купить, то ничего не выйдет. И тут еще надо и не забывать, что в Казани не очень предпочитают футбол, но там стадион огромный отгрохали - его надо как-то использовать.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Рейнгольд: может ли Слуцкий увести "Рубин" с 13-го места? Я боюсь, как бы "Спартак" не занял место "Рубина"
Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info поделился мнением о вероятном назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера "Рубина".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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