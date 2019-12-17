» » Рейнгольд: может ли Слуцкий увести "Рубин" с 13-го места? Я боюсь, как бы "Спартак" не занял место "Рубина"

Рейнгольд: может ли Слуцкий увести "Рубин" с 13-го места? Я боюсь, как бы "Спартак" не занял место "Рубина"

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info поделился мнением о вероятном назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера "Рубина".
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Трудно здесь что-то предположить, но, мне кажется, Слуцкий рискует, если согласится возглавить, - отметил Рейнгольд. - Но он, конечно, мужик хитроватый, и, возможно, по-своему он где-то прав. Если он дает согласие на работу в "Рубине", стало быть, ему дают какие-то шансы в денежном отношении, дают средства, чтобы он купил нормальных игроков. Потому что команды нормальной там сейчас нет, она разобрана. Если ему действительно обещали, и обещания даны на уровне главы республики Татарстан, - тогда другое дело. Если было именно так, то, конечно, Слуцкий примет "Рубин" и постарается там что-то сделать. Я вообще как тренера его уважаю. Он довольно спокойный. Разбирается в футболе. У меня нет к нему претензий. В ЦСКА он работал очень прилично. Так что какие проблемы? Никаких. Все будет зависеть от руководства клуба и от самого Слуцкого.

- В случае прихода Слуцкого в казанский клуб, помогать ему, видимо, будут братья Василий и Алексей Березуцкие.

- Это хорошее дело. А что? Ребята молодые, они только завершили карьеру игроков. Они будут набираться опыта как футбольные тренеры, плюс, так как они еще молоды, могут с ребятами побегать в "квадратах", в двусторонках принимать участие. Это хорошие помощники. Побольше бы таких начинаний. Что такое главный тренер? Это не обязательно выходить на поле и что-то показывать. В моем понимании главный тренер - это теоретик, это человек, который на доске может показать мелом что да как. А его идеи должны воплощаться помощниками. А Березуцкие как раз в таком возрасте, когда смогут это сделать.

- "Рубин" сейчас находится на 13 месте. Слуцкий выведет команду из опасной зоны?

- Здесь трудно что-то конкретное сказать. Я, например, боюсь, как бы "Спартак" не занял место "Рубина". Я наблюдаю за "Спартаком" - там сейчас реально ничего нет. То же самое и в "Рубине". Но дело в том, что обе команды нельзя сравнивать по потенциалу. Как можно сравнивать "Рубин" со "Спартаком"? От спартаковцев всегда ждут чемпионства. То что касается "Рубина", то много зависит от того, сколько денег в команде. Если есть деньги, которые можно потратить (только, конечно с умом, на нужных игроков), то нет вопросов. А если ты по углам собираешь мелочь и думаешь, как сэкономить и какого-то игрока купить, то ничего не выйдет. И тут еще надо и не забывать, что в Казани не очень предпочитают футбол, но там стадион огромный отгрохали - его надо как-то использовать.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Рейнгольд Слуцкий Рубин Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Зенит" продлит контракт с Семаком до 2021 года
Рейнгольд: может ли Слуцкий увести "Рубин" с 13-го места? Я боюсь, как бы "Спартак" не занял место "Рубина" 1
Марадона: Почеттино должен возглавить крупнейшую команду в мире — "Боку Хуниорс"
«Матч ТВ» прижали за АПЛ-контент. В России опять судятся из-за футбольных авторских прав 1
Президент ПФЛ: уменьшение количества групп ПФЛ сделает футбол интересней 1
"Сампдория" интересуется 17-летним игроком молодежки "Крыльев Советов" Котиным 1
Татаев: в "Краснодаре-2" получал больше, чем сейчас в "Младе Болеслав"
"Ман Сити" может вернуть Санчо за 108 миллионов евро. Клуб продал его "Боруссии" за 8 миллионов
Де Брейне: "Манчестер Сити" стоит отпустить Артету, если он хочет стать главным тренером
Лещенко, Гершкович и Степашин вошли в консультативный совет "Динамо"
Джикия назвал главную потерю "Спартака" 1
Футболистка сборной США: Трамп для меня не президент 3
Джикия: было желание подойти к фанатам и сказать им перестать оскорблять Дзюбу 12
Гризманн: всегда было невероятно смотреть эль-класико по ТВ, и сейчас я мечтаю сыграть в нем
Джикия: Кононов сильно переживал. В "Спартаке" всегда огромное давление 2
Облак: у "Атлетико" нет обязательства выйти в 1/4 финала ЛЧ. Но мы сами хотим пройти "Ливерпуль"
Уткин: если Слуцкий вылетит с "Рубином", вместо стадиона может будет делать бассейн
Сане провел первую тренировку на поле. Форвард "Манчестер Сити" не играл с августа
Серия А представила картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом
"Локомотив" включился в борьбу за игрока "Спортинга" Акунью 1
Меньщиков возглавит "Тюмень". На прошлой неделе он ушел из лидирующего в ФНЛ "Ротора" 3
"Рома" поборется с "Миланом" за Мойзе Кина
Злобин: нет никаких предложений из России, думаю только о "Бенфике"
Салихамиджич — о жеребьевке Лиги чемпионов: "Челси" — привлекательный жребий
Паратичи — о жеребьевке Лиги чемпионов: для "Ювентуса" все могло сложиться намного хуже
"Эвертон" опроверг слухи о договоренности с Анчелотти
"Ювентус" провел рождественскую вечеринку. Роналду пришел в фиолетовом пиджаке
Головин попал в список игроков "Монако", вызванных на матч Кубка лиги с "Лиллем"
В Китае заблокировали соцсети Озила, распустили фан-клуб и убрали его имя из поисковой выдачи 13
Тиль: мне все еще надо привыкнуть к России. Для меня это совсем другой мир 4
Все новости