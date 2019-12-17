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Спортивный директор "Тамбова": если бы не губернатор области, мы бы не играли даже в ФНЛ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился мнением о выступлении команды в первой части чемпионата России.

"Что касается дорожной карты, то нам нужно спокойно доделать стадион, чтобы играть дома. Всем будет лучше. Нам финансово тяжело играть на чужом стадионе, а так на своём — смогли бы зарабатывать. Я понимаю Прядкина, он хочет, чтобы был порядок. Доделаем стадион и всё будет хорошо.

Довольны тем, как закончили год. Провели сумасшедшую концовку, все молодцы. Скажи мне кто, что мы закончим год на 11-м месте, я бы прыгал от радости. Надо набирать очки, чтобы остаться в РПЛ. Уверен, нам это по силам. Хочется сказать спасибо тренерскому штабу, болельщику, игрокам и нашему губернатору. Если бы не губернатор, "Тамбов" даже не играл бы в ФНЛ. Он с первых дней нас поддерживал, сейчас нас поддерживает в тяжёлое время для нас. Цель на следующий год — сохранить прописку в РПЛ и переехать на наш стадион. Это будет большим подарком для наших болельщиков. Надеюсь, всё будет хорошо. Хочется, чтобы весеннюю часть, по крайней мере несколько игр, провели у себя на стадионе", - цитирует Худякова "Чемпионат".


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Теги: Тамбов
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