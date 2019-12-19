Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов, ранее работавший в "Оренбурге", рассказал о трансферных планах на зиму.
"Чем достигать конкуренции? Конечно, вливанием новых игроков. Это неотъемлемая часть развития команды.
Будут ли привлекаться футболисты "Оренбурга"? Сложно это сделать из-за действующих контрактов футболистов. И, думаю, с моей стороны это было бы неэтично.
Порой просматриваем разные мнения болельщиков. Бывают и толковые замечания, наблюдения. Иногда они подталкивают к правильным вопросам. Мы открыты для критики, однако, вместе с тем, все-таки надо понимать, что мы видим команду ежедневно в тренировочном процессе и, конечно, обладаем гораздо большим объемом информации, чем те, кто выносят суждения со стороны.
Не стоит отрицать, что сыгранность имеет большое значение в футболе. Это факт. Игроки пришли из разных команд, разных лиг, поэтому, разумеется, не хватало взаимопонимания. Может быть, кто-то был не готов функционально. А потом отсутствие результата вылилось в определенный дисбаланс", — приводит слова Федотова РИА Новости.
"Сочи" замыкает турнирную таблицу РПЛ после 18 матчей и отстает от спасительного 12-го места на 4 очка.
Федотов: с моей стороны будет неэтично приглашать в "Сочи" игроков "Оренбурга"
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