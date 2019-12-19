Экс-тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера ФК "Рубин", а также поделился ожиданиями от работы специалиста в казанском клубе.
"Слуцкий — это очень серьезная боевая единица тренерского цеха, и она будет зависеть от той ситуации, которая сложится в "Рубине". В уровне его мастерства я не сомневаюсь. Главное, чтобы не было проблем с тем, что окружает футбол, потому что зачастую в некоторых клубах, несмотря на хорошую работу тренеров, бывают сбои, потому что нет полномерного финансирования. То, что касается тренерской составляющей, я не сомневаюсь в том, что Слуцкий справится. Желаю ему удачи.
Почему Слуцкий вернулся в Россию? Тренер без работы, когда у него бывает перерыв, это нехорошо. Теряются определенные формы, и о человеке начинают забывать. Думаю, Слуцкий не откажется от того, чтобы в будущем вернуться в Европу, потому что он еще совсем молодой тренер, хотя за его плечами уже богатый опыт, он добился серьезных результатов: трижды выиграл чемпионство страны, это говорит о многом.
В жизни тренеров бывают всякие вещи, и иногда какие-то мысли и планы нарушаются при определенных обстоятельствах. Я еще точно не могу сказать, надо с ним пообщаться. После того, как мы с ним переговорим, уже можно будет более глубокие выводы делать. В любом случае я желаю ему удачи", - цитирует Гершковича Sport24.ru.
Гершкович - о назначении Слуцкого: главное, чтобы не было проблем с тем, что окружает футбол
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