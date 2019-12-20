Адвокат - об иске Глушакова к жене: Денис ищет источники дополнительного заработка

Ирина Серёгина, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказал об иске, который к её клиентке подал хавбек грозненского "Ахмата" Денис Глушаков. Футболист намерен отсудить у бывшей жены 200 млн рублей.



Фото: sportbox