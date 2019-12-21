Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от работы под руководством Доменико Тедеско.
"Впечатления только позитивные. Я получаю удовольствие от работы. От того, как она проходит, от упражнений, как объясняют. От всего процесса тренировочного. Я наслаждаюсь работой.
За руки не водят, но есть четкое объяснение, мы понимаем это и выполняем. Понятное дело, немецкая школа… Не просто так говорят — "немецкая машина". Потому что там все четко, расписано, и мы должны это исполнять, если хотим чего-то добиться, если хотим исправить ситуацию", — сказал Бакаев, который также высказал мнение об одноклубнике Андре Шюррле.
"Когда сказали, что Шюррле может в "Спартак" перейти, думал: "Что? Как? Я буду играть с чемпионом мира, который в "Челси" играл, я восхищался его игрой". Ты не можешь не восхищаться футболистами, которые в таких командах играют и на таком уровне. Ты не можешь не думать: "Блин, какие же это крутые футболисты!" И вот он приходит и с тобой тренируется. Это, конечно, очень сильно. Как человек он прекрасный. Если я ошибусь, он всегда поддержит, скажет: "Давай, давай, Бака, вперед". Он каждого так поддерживает. Ты можешь хоть десятую ошибку подряд сделать, но он не будет пихать. Он подскажет, и у тебя будет легкость, не будут ноги дрожать. И может, на 11-й раз из-за этого забьешь или отдашь. Одно удовольствие с такими людьми работать и играть", — заявил Бакаев.
Бакаев: получаю удовольствие от работы с Тедеско и Шюррле
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