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Сперцян высказался о возможном переходе в турецкий клуб

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался об интересе со стороны турецких клубов.
Фото: ФК "Краснодар"
"Когда я прочитал, был в шоке от таких новостей. Переход в турецкие команды невозможен", - цитирует Сперцяна H1.

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий "Галатасарай" заинтересован в переходе полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Сам футболист заявлял, что хочет перейти в европейский чемпионат. По итогам прошлого сезона игрок сборной Армении был признан лучшим полузащитником РПЛ, а "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России.

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