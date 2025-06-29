"Когда я прочитал, был в шоке от таких новостей. Переход в турецкие команды невозможен", - цитирует Сперцяна H1.
Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий "Галатасарай" заинтересован в переходе полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Сам футболист заявлял, что хочет перейти в европейский чемпионат. По итогам прошлого сезона игрок сборной Армении был признан лучшим полузащитником РПЛ, а "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России.
Сперцян высказался о возможном переходе в турецкий клуб
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался об интересе со стороны турецких клубов.
Фото: ФК "Краснодар"