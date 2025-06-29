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Экс-игрок "Зенита" Рондон может перейти в испанский "Овьедо"

Нападающий мексиканской "Пачуки" Саломон Рондон может продолжить карьеру в Испании.
Фото: Goal.com
Нападающий мексиканской "Пачуки" Саломон Рондон интересен испанскому клубу "Овьеда", сообщает Super Deportivo.

В прошлом сезоне Саломон Рондон провел за "Пачуку" 39 матчей и отметился 16 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Ранее форвард выступал за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит", а также за ЦСКА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего венесуэльца в 750 тысяч евро.

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