Нападающий мексиканской "Пачуки" Саломон Рондон интересен испанскому клубу "Овьеда", сообщает Super Deportivo.
В прошлом сезоне Саломон Рондон провел за "Пачуку" 39 матчей и отметился 16 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Ранее форвард выступал за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит", а также за ЦСКА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего венесуэльца в 750 тысяч евро.
Экс-игрок "Зенита" Рондон может перейти в испанский "Овьедо"
Нападающий мексиканской "Пачуки" Саломон Рондон может продолжить карьеру в Испании.
Фото: Goal.com