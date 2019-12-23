— Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с "Торпедо" — с горки вниз.
— Вопросы к тому, как Федун ведет дела и какими людьми себя окружает.
— Леониду Арнольдовичу виднее, с кем ему удобнее вести дела. Я пока еще долго рассчитываю играть в футбол. Но когда закончу, могу с удовольствием присоединиться к его команде менеджеров, чтобы бороться за чемпионство со "Спартаком", ха-ха!
Sport24.ru
Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал "Спартак"
Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о своем отношении к владельцу московского клуба Леониду Федуну.
Фото: "Фратрия"
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