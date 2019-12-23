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ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Шкуриным

ЦСКА подписал контракт с нападающим "Энергетик-БГУ" Ильей Шкуриным. О сроке соглашения на данный момент ничего неизвестно.

20-летний игрок — воспитанник "Витебска". В общей сложности он провел на клубном уровне 42 официальных матча, забил 23 гола и сделал восемь результативных передач. На счету футболиста шесть игр и один мяч в составе сборной Белоруссии U21. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 750 тысяч евро.

Sport24.ru


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Теги: ЦСКА Шкурин
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