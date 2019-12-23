Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков, в настоящее время являющийся игроком "Ахмата", поделился мнением о провальном выступлении российских команд в еврокубках в этом сезоне. Ни один из клубов не сумел выйти в весеннюю часть ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.
"Нужно что-то менять. В Европу едем, и нам сразу по ушам дают. Если наша цель Лига чемпионов, в чемпионате нужна здоровая конкуренция. А если хотим просто поиграть в своем чемпионате, а в Европе ни на что не претендовать, можно вообще легионеров запретить.
Всегда говорил: хорошие иностранцы, качественные футболисты должны играть в РПЛ. Да, возможно, из-за легионеров у наших будут менее комфортные условия, но это нормально. На фоне сильных легионеров наши смогут взрослеть, набираться опыта.
Аршавин вспомнил о гибели второй лиги? Прежде всего, в молодежном первенстве сильно упал возраст игроков. По сути, там совсем мальчики играют. Считаю, если какие-то футболисты не играют в основе, то должны помогать дублю. Так всегда было раньше.
"Спартак-2" для меня не слишком понятный проект. Получается, при наличии дубля это бессмысленная команда. Какой смысл ее финансировать, если за столько лет там никто не вырос до высшего уровня? За очень редкими исключениями в основу никто не пробивается. Хотя футболисты могли бы крепнуть где-то еще — в первой-второй лигах. Можно отдавать игроков в аренду и следить за тем, как они набираются опыта. Так в более низших дивизионах будут появляться новые игроки, и футбол не будет умирать. Знаю, о чем говорю, сам прошел этот путь", - цитирует Глушакова Sport24.ru.
Глушаков: в Европу едем, и нам сразу по ушам дают. Нужно что-то менять
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