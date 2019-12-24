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Безуглов: Смолов - человек с большим интеллектом, и после ЧМ-2018 ему, конечно, было тяжело

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как неудачное выступление на ЧМ-2018 повлияло на психологическое состояние форварда "Локомотива" Федора Смолова.

– Психология – очень важный момент в футболе. Как вы считаете, неудачная игра на чемпионате мира сказалась на психологическом состоянии Федора Смолова? Или он уже полностью восстановился?

– Я думаю, что сейчас он точно восстановился. После чемпионата, конечно, ему было тяжело. Знаете, Федор – человек с большим интеллектом, который пытается разобраться в себе, анализирует ситуацию. Ему, конечно, было тяжело.

Как я говорю, мы были в одном пенальти от учебников истории. Я думаю, в учебниках истории этот случай описали бы, если бы мы вышли в полуфинал. Причем я уверен, что мы сыграли бы там достойно, хорошо. Поэтому он переживал. Мы с ним разговаривали, он говорит: вы не можете себе представить, сколько у меня в соцсетях проклятий. Счет шел на тысячи проклятий, хотя это всего лишь, по большому счету, игра.

– У него была депрессия?

– Я думаю, что в этой ситуации, может быть, не прямо четкое понятие – медицинская депрессия, но точно, что тяжелейший стресс был. Его не могло не быть.

– Вы что-то делаете в этой ситуации? Вы даете какие-то медикаменты?

– Определенные препараты, чтобы лучше спать.

– Успокаивающие?

– Да. Но чтобы потом это не влияло на физическую работоспособность. Но специальных каких-то антидепрессантов точно никогда не давали. Я думаю, что человек, который находится в депрессии, не будет играть так, чтобы его вызвали в сборную.

Наши тренеры, например, следят. Станислав Саламович Черчесов может написать в полвторого ночи лично мне: "Валенсия" Дениса Черышева меняет. Узнай, что случилось". То есть там вовлеченность максимальная. Я в четыре часа ночи могу написать Станиславу Саламовичу и точно получить ответ. Сейчас так же вовлечен в процесс и Александр Валерьевич Дюков, который тоже в ежедневном режиме получает информацию обо всех кандидатах в сборную, какое у них состояние здоровья.

"КП"


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Теги: Безуглов Смолов
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