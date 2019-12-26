» » Уткин: Стельмах в бригаде Газзаева отвечал за судей. Первое чемпионство ЦСКА без него немыслимо

Уткин: Стельмах в бригаде Газзаева отвечал за судей. Первое чемпионство ЦСКА без него немыслимо

Ведущий, блогер и журналист Василий Уткин высказал мнение о назначении Александра Стельмаха на должность начальника команды в ЦСКА. Сегодня стало известно, что он сменит на этом посту Сергея Якунчикова. Стельмах ранее уже работал начальником команды в армейском клубе.

"В ЦСКА новый начальник команды — Александр Стельмах. Очень, очень известный человек.

Стельмах исторически — человек Газзаева. Все, кто был человеком Газзаева, со временем становились людьми Гинера, или сходили на нет. И в бригаде Газзаева Стельмах был человеком, который отвечал за судей. Чемпионство "Алании" было бы невозможно без Стельмаха. Первое чемпионство ЦСКА, когда еще тинейджерами были Березуцкие, в команду брали по росту и в этой связи большие надежды связывали с Аланом Кусовым (совсем небесталанным при этом), немыслимо без Стельмаха.

Все, что вы вычитаете про сегодняшнюю роль Станислава Сухины в "Локомотиве", — это тихая жизнь в Хоббитании через двести лет после войны Кольца в сравнении с золотыми во всех отношениях временами Александра Стельмаха.

Вы вот не помните фильм "Антикиллер", а там есть момент, в котором я прямо вижу Евгения Гинера, который убежден, что его команду убивают и нет иного пути, кроме как вспомнить человека, не считающегося с правилами, решающего задачу напролом и ценящего только результат…

В "Антикиллере" банкир, которого играет Ефремов, со всей силой исступления, доступной Михаилу Олеговичу на крупном плане, выдыхает вопль: "Лиса! Найдите мне Лисааа!" И появляется Лис. И приходит Александр Стельмах. Даже интересно, есть ли еще порох в пороховницах. Евгений Леннорович воюет", — написал Уткин в телеграме.


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Теги: Уткин ЦСКА
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