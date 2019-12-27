Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал судейство на матчах "Краснодара" в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.
"Критика судейства после матча с ЦСКА? Я не был тогда взбешён, просто недоволен. Взбесить меня трудно. Конечно, недовольство возникало и в других матчах. Например, с "Локомотивом", когда нам забили гол после явного нарушения на Камболове. Также нам не дали явный пенальти на 90-й минуте в матче с "Динамо", когда Каборе сбил Спайича. Эпизод позже был разобран, подтверждена неправота арбитра.
Если посмотрите статистику, результативных ошибок судей против "Краснодара" набралось гораздо больше, чем в пользу. И когда твоя команда раз за разом недосчитывает очков по причине решений арбитров, а тебе просто говорят: "Извините, мы ошиблись", — это не может не вызывать недовольство. Но мы привыкли к этому. Ничего нового", - цитирует Мусаева "Чемпионат".
Мусаев - о судейских ошибках против "Краснодара": привыкли ко всему этому. Ничего нового
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