Глушаков: возможно, кому-то хочется, чтобы моя история в большом футболе поскорее закончилась

Есть что вспомнить?? Мой 2019 — только факты, всё по порядку ? ? ?? 24 матча / 5 голов. ? ? Кубок Матч Премьер — трофей! (3?? матча / 2?? гола). Говорил же, что в “Спартаке” буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу ? ? 8?? матчей за “Спартак” и 2?? гола (“Зениту” и “Ахмату”). ? ? Забил 1??5??0??0?? гол ??? в РПЛ. ? ? Переход в “Ахмат” — ?перезагрузка! ? 1??6?? матчей за “Ахмат” и 3?? гола (“Лучу” (2) и “Рубину”). ? ?? Травмы — 3. Пусть останутся в 2019. ? ? Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила. ? ? Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем? ? ? Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться. ? ?? Лайки в Инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным. ? Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит!??Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом. ?? ? Двигаемся дальше, будет много работы с “Ахматом” в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020! Всех с наступающим!!! ???