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Глушаков: возможно, кому-то хочется, чтобы моя история в большом футболе поскорее закончилась

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков подвел в социальной сети итоги 2019 года. Футболист перешел в грозненский клуб в июне из "Спартака" на правах свободного агента.
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Есть что вспомнить?? Мой 2019 — только факты, всё по порядку ? ? ?? 24 матча / 5 голов. ? ? Кубок Матч Премьер — трофей! (3?? матча / 2?? гола). Говорил же, что в “Спартаке” буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу ? ? 8?? матчей за “Спартак” и 2?? гола (“Зениту” и “Ахмату”). ? ? Забил 1??5??0??0?? гол ??? в РПЛ. ? ? Переход в “Ахмат” — ?перезагрузка! ? 1??6?? матчей за “Ахмат” и 3?? гола (“Лучу” (2) и “Рубину”). ? ?? Травмы — 3. Пусть останутся в 2019. ? ? Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила. ? ? Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем? ? ? Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться. ? ?? Лайки в Инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным. ? Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит!??Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом. ?? ? Двигаемся дальше, будет много работы с “Ахматом” в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020! Всех с наступающим!!! ???

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"Есть что вспомнить. Мой 2019-й — только факты, все по порядку.

24 матча, 5 голов.

Кубок "Матч Премьер" — трофей! (3 матча, 2 гола). Говорил же, что в "Спартаке" буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу.
?
8 матчей за "Спартак" и 2 гола ("Зениту" и "Ахмату").

Забил 1500-й гол красно-белых в РПЛ.
?
Переход в "Ахмат" — 100% перезагрузка!

16 матчей за "Ахмат" и 3 гола ("Лучу" (2) и "Рубину").
?
Травмы — 3. Пусть останутся в 2019-м.
?
Всем известная история. Выматывала, но делала сильнее и многому научила.
?
Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем.

Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться.

Лайки в инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным.

Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит! Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать. Прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом.

Двигаемся дальше. Будет много работы с "Ахматом" в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020-й! Всех с наступающим!" — написал Глушаков в инстаграме.


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Теги: Глушаков Ахмат
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