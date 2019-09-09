Уткин ответил на обвинения Кирильчевой в дискриминации по половому признаку

В последний день 2019 года Кирильчева дала интервью "Матч ТВ", в котором в числе прочего заявила следующее: "Руководство не воспринимало нас как боеспособных единиц. Считалось, что девочки приходят на телек только чтобы в кадр попасть. Я шла на "НТВ-Плюс" с конкретной мечтой: делать репортажи для "Футбольного клуба", который смотрела с детства. Но мой начальник Вася Уткин позволял мне это крайне редко. Всегда отдавал предпочтение парням. Тогда я, наверное, не могла объективно оценивать свою работу, но сейчас с опытом руководителя — точно могу. Как-то смотрела архивные сюжеты и поняла, что исключительно по половому признаку не получала нормальные задания. Часто репортажи отдавали более слабым мальчикам-корреспондентам. Но это моя субъективная оценка. Никого не волновало, сильный ли я репортер, что вообще умею. Не ездила на съемки только потому, что девочка, это факт. За все время работы на "Плюсе" нас ни разу не отправили в командировку".
Уткин прокомментировал слова Кирильчевой, опубликовав новый пост в своем телеграм-канале.
"Катя Кирильчева большой молодец и мой друг. И да, она сделала впечатляющую карьеру, совершенно неожиданную. Красивая девочка на ТВ в первую очередь работает внешностью, что отнюдь не сексизм, а просто это в первую очередь ее выделяет; на мужскую-то аудиторию, а как же. А сейчас она менеджер. Маленького, но боевого ЦСКА-ТВ. Тут не выедешь ни на чем, кроме профессионализма. Катя умница.
Что же касается дискриминации по половому признаку, о чем она рассказывает, то проблема заключалась немного в другом. На "Плюсе" мы вечно сводили концы с концами, экономили на всем. И да, не посылали девочек в командировки. Потому, что это их удорожало примерно на 40%: в командировку едут репортер + оператор. Если они разнополые, ты попадаешь на удвоение гостиничных расходов. Тебе нужен не один, а два номера. Потому что все операторы — мальчики.
Но когда ты считаешь, что к тебе несправедливы, что тебя недооценивают — в половине случаев это огромная мотивация. В Катином случае она сработала позитивно. Почему? Потому что она умница".