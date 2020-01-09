Рейнгольд - о назначении Кашшаи: человек независимый должен навести здесь порядок

- Я пока к этому назначению отношусь положительно, - отметил Рейнгольд. - Потому что тот произвол, который мы наблюдаем в нашем чемпионате, терпеть уже невозможно. Я не просто так поднимал шум относительно судейской темы. Я был на сто процентов прав, при этом никого не оскорблял, а все говорил корректно и по делу. Да, было, конечно, что я резко высказался о работе Мешкова в матче "Зенит" - "Спартак". Но нормальному человеку смотреть такие на вещи неприятно. Поэтому я не выдержал. В целом же считаю, что наш судейский корпус надо прилично перетряхнуть. Потому что там, я чувствую, что у людей, которые выходят судить матчи, нет никакой ответственности за свои действия. А это уже преступление. Эти люди просто "плавят" игры. Такие вещи сурово караются. Одно дело если бы это случайно было, но мы видим, что это повторяется из года в год. И не один я об этом говорю. Посмотрите, как на все это реагируют тренеры и болельщики, а также независимая спортивная общественность! То, что происходит в нашем судействе, - настоящий произвол.
- Какими, на ваш взгляд, должны быть первые шаги Кашшаи в его новой должности?
- Первый шаг - это ротация. То есть перед тем, как попасть в РПЛ, судьи должны пройти серьезные испытания. Начиная от областных соревнований. Чтобы хотя бы по году поработали во второй лиге, в первой лиге. Потом собирается абсолютно независимая просмотровая комиссия. Она должна быть очень авторитетная, футбольная. Не так, чтобы люди какие-то посторонние из какого-то колхоза пришли, а пришли люди, которые были в этой шкуре, которые компетентны в этих вопросах. Они понимают, правильно ли арбитр судил, случайна ли его ошибка, нет ли в его действиях двойных стандартов. Но надо начинать, а наши чиновники боятся к этому притронуться, потому что это раскаленная плита. Судейская система должна основываться только на двух качествах - честности и порядочности. Чтобы футболисты, выходящие на поле, уважали тебя как судью, а не бросались как на бешеную собаку. В общем, очень хочется надеяться на позитивные перемены. Человек, который пришел со стороны, абсолютно независимый, и должен навести здесь порядок. Думаю, что так и должно быть. Может быть, я ошибаюсь.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Рейнгольд - о назначении Кашшаи: человек независимый должен навести здесь порядок
Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info поделился мнением о назначении Виктора Кашшаи на должность руководителя департамента судейства РФС.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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