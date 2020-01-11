"По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в "Рубин" в 2008 году и через год он будет чемпионом", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, 5 января Тарасов поздравил сборную России с победой на молодёжном чемпионате мира по хоккею, несмотря на то что в действительности команда проиграла в финале. Пост футболист сопроводил фотографией экрана телевизора, где показывался повтор решающей встречи турнира 2011 года, ставшей для россиян победной. Позднее Дмитрий объяснил ошибку условием настольной игры с семьёй.
Уткин: по-моему, Тарасов думает, что его пригласили в "Рубин" в 2008 году
Известный блогер Василий Уткин в шутливой форме прокомментировал новость, что бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, пребывающий без клуба с лета прошлого года, отправится за зимние сборы с "Рубином".
Фото: РИА Новости
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