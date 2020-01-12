Официально: Веретенников вошел в тренерский штаб "Рубина"

Олег Веретенников – тренер «Рубина»?



В тренерский штаб Леонида Слуцкого вошел 50-летний специалист Олег Веретенников.



??: https://t.co/u4rnbK9dAH pic.twitter.com/AMnTuSDTTy — «Рубин» Казань (@fcrk) January 12, 2020

Официальный сайт "Рубина" подтвердил включение Олега Веретенникова в тренерский штаб Леонида Слуцкого.50-летний специалист в игровые годы стал лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата России (143 гола), членом Клуба 100 российских бомбардиров (2-е место) и Клуба Григория Федотова (5-е место).С января по декабрь 2019 года Веретенников работал главным тренером "Ротора-2".