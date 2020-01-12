Официально: Веретенников вошел в тренерский штаб "Рубина"

50-летний специалист в игровые годы стал лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата России (143 гола), членом Клуба 100 российских бомбардиров (2-е место) и Клуба Григория Федотова (5-е место).
С января по декабрь 2019 года Веретенников работал главным тренером "Ротора-2".
Олег Веретенников – тренер «Рубина»?— «Рубин» Казань (@fcrk) January 12, 2020
В тренерский штаб Леонида Слуцкого вошел 50-летний специалист Олег Веретенников.
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