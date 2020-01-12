Футболист перешел в самарский клуб из "Томи" в январе 2018 года за 366 тысяч евро. В текущем сезоне россиянин провел за "Крылья" 18 матчей в РПЛ, записав на свой счет 10 голов и три результативные передачи.
Действующий контракт Соболева рассчитан до конца 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны "Рубина" и "Зенита".
Форвард "Крыльев Советов" Соболев может перейти в "Динамо"
Как утверждает Sport24, нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев может продолжить карьеру в московском "Динамо". Переговоры между клубами по трансферу 22-летнего игрока находятся в продвинутой стадии.
Фото: Rusfootball.info
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