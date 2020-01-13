Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Bild, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован "Кельн". Более того, клуб уже договорился с Бенедиктом об условиях личного контракта и в настоящее время ведет переговоры с "железнодорожниками", которые складываются нелегко. "Кельн" хочет заполучить игрока уже в зимнее трансферное окно, но "Локомотив" пока отказывается его продавать.
Отмечается, что Хеведес ощущает себя в Москве комфортно, но для его семьи приоритетом является возвращение в Германию. Контракт Бенедикта с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2021 года.
Хеведес защищает цвета "Локомотива" с 2018 года, а ранее выступал за "Шальке-04" и "Ювентус". В нынешнем сезоне немец провел 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и получил 1 желтую карточку.
Хеведес согласовал контракт с "Кельном", клуб ведет переговоры с "Локомотивом"
Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес может в ближайшее время вернуться на родину, в Германию.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
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