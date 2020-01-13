Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан дал интервью перуанскому изданию El Comercio, в котором заявил, что не намерен завершать карьеру.
"Мой контракт с "Локомотивом" действует до мая, еще будет время сесть и поговорить. Я хочу еще поиграть в Европе, хочу наслаждаться футболом в серьезных чемпионатах и хочу еще раз сыграть в Лиге чемпионов.
Я обдумывал свое будущее. Планирую играть еще два или три года", — сказал Фарфан.
Напомним, 35-летний Фарфан продолжает восстанавливаться после травмы колена.
Sport24
Фарфан: планирую играть еще 2 или 3 года
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