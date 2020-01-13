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Слуцкий: ну не попал я в 15–20 лучших тренеров мира… Что, повеситься теперь?

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил, почему после работы в Европе и слов о том, что возвращаться в Россию он не видит смысла, он все же принял предложение казанского клуба.
Фото: © globallookpress.com
"Возвращение в Россию — это ни в коем случае не эмоциональное решение. Просто на каждом жизненном этапе у людей разные задачи. Я хотел попробовать себя за рубежом, потому что в другой российской команде, кроме ЦСКА, как я считал, работать смысла нет. Когда сейчас я принял "Рубин", многие мне стали напоминать о тех словах. Но это ведь нормально, когда у интеллектуально развитых людей, к коим я себя все-таки причисляю, меняются приоритеты, задачи, мысли, настроения. Отработав три года за рубежом, я понял, что, да, это безумно интересно, потрясающе, клево, это опыт, который я бы не получил больше нигде и никогда, — и я безумно счастлив, что его получил.

Но по прошествии этих трех лет я понял, что за рубежом не могу претендовать на какой-то топ-уровень. Там я работал в проблемных командах, в командах, которые решали абсолютно другие задачи, нежели те, что я решал в России. Это было безумно интересно, я находил себе миллион мотиваций. Но в определенный момент ты понимаешь, что хочешь чего-то другого. Может быть, какого-то более долгосрочного, более серьезного и фундаментального проекта. Я не знаю, будет ли таким проектом "Рубин", потому что в жизни тренера несколько игр могут поменять все. Но у меня возникло стойкое ощущение, что мне хочется вернуться.

Я, конечно, хотел бы работать за рубежом, но предложений, в которых я видел бы большой вызов, не было. В эти условные 15–20 лучших тренеров мира… Ну не попал я. Ну что, повеситься теперь? Да, мне хотелось, но реалии оказались несколько иными. Отсюда и другое ощущение.

Три года назад я действительно не видел смысла идти ни в какую другую российскую команду, потому что они были точно не лучшими [в сравнении с ЦСКА] проектами. В таком случае остается только ехать за рубеж. Но когда ты поработал за рубежом и понял, что ты не получаешь [желаемых предложений] — может быть, и не можешь получить, и не соответствуешь — тут же ничего тоже такого зазорного нет — тем высоким требованиям, которые есть там, то настает время вернуться на родину. И здесь ты принимаешь то предложение, которое тебе, собственно говоря, поступает. Тренер не может сидеть и годами ждать какого-то суперварианта, потому что так же, как футболист, тренер теряет форму.

Ты обязан работать. При этом я возвращаюсь с прекрасным опытом, с кучей пережитых позитивных эмоций, с абсолютно другим знанием и пониманием многих процессов, которые происходят. Это не так, что я тут как побитая собака бреду назад, чтобы меня кто-нибудь приютил, погладил и дал кусок колбасы. Предложение "Рубина" мне показалось крайне интересным, это тоже челлендж", — цитирует Слуцкого "Медуза".


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Теги: Слуцкий Рубин
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