Слуцкий: ну не попал я в 15–20 лучших тренеров мира… Что, повеситься теперь?

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил, почему после работы в Европе и слов о том, что возвращаться в Россию он не видит смысла, он все же принял предложение казанского клуба.

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