"Кельн" проявляет интерес к центральному защитнику "Локомотива" Бенедикту Хеведесу.
По информации Bild, немецкий клуб хочет арендовать 31-летнего игрока на срок до конца сезона. Как утверждает источник, футболист уже дал согласие на возвращение в Германию. При этом "Кельн" пока не достиг договоренности с москвичами по трансферу чемпиона мира.
Хеведес перешел в "Локомотив" из "Шальке" летом 2018 года за 5 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 21 матч во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2021 года.
Sport24
"Кельн" хочет арендовать Хеведеса у "Локомотива"
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