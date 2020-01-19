Яровинский назвал Тарасова футболистом высокого уровня

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский поделился мнением о полузащитнике клуба Дмитрии Тарасове, который вместе с клубом отправился на предсезонные сборы.



Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images