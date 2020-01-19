Напомним, Тарасов находится без клуба с летом 2019 года, когда истек его контракт с "Локомотивом". Футболист является воспитанником "Спартака". За свою карьеру он успел поиграть также за "Томь" и "Москву".
"Это тоже история, как с Игнатьевым, когда на человека вываливается большое количество негатива. В данном случае из-за активной позиции в соцсетях. Но нельзя забывать, что там может быть лирический герой Дмитрий Тарасов. А в реальной жизни это футболист высокого уровня. Я его знаю давно, ярлык гуляки и кайфарика, который ему пытаются налепить, он совершенно не заслуживает. У Димы шикарная карьера, матчи за сборную, выигранные титулы. Это главное", - приводит слова Яровинского "Спорт-экспресс".
Яровинский назвал Тарасова футболистом высокого уровня
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский поделился мнением о полузащитнике клуба Дмитрии Тарасове, который вместе с клубом отправился на предсезонные сборы.
Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images
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