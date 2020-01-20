Напомним, хавбек перешёл в "Спартак" на правах аренды до конца сезона летом 2019-го.
- С первой тренировки было видно, что Зелихман Бакаев большой-большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень. Он любит бежать, бороться. У него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сможет направить его эмоции в нужное русло, Бакаев и в дальнейшем будет расти и прогрессировать, - приводит слова Шюррле "Чемпионат".
В текущем сезоне немецкий хавбек принял участие в 13-ти матчах РПЛ, забил один гол и сделал два ассиста.
"Спартак" ушел на зимний перерыв на десятой строчке российского чемпионата.
Ранее Шюррле поделился мнением по поводу Леонида Федуна и русских людей.
Шюррле поделился, кто его удивил в "Спартаке"
Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле рассказал, кто сильнее всего удивил его в составе красно-белых из тех, кого он не знал ранее.
Фото: ФК "Спартак"
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