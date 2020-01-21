"Спартак" стал для меня родным домом". Джано попрощался с красно-белыми

Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе опубликовал прощальное письмо
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, сегодня было официально объявлено, что "Спартак" и Джано расторгли контракт, который действовал до лета 2021 года.

- Сегодня мы с футбольным клубом "Спартак" Москва по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение. Безумно рад, что 11 лет назад мои пути пересеклись с таким Великим клубом, как "Спартак"! За эти годы в моей жизни и футбольной карьере были светлые и чёрные полосы. Но "Спартак" стал для меня родным домом, и именно здесь я ощущал поддержку в самые трудные дни невзгод и испытаний. Эта поддержка неизменно исходила от руководства клуба и, прежде всего, от его главы Леонида Арнольдовича Федуна, за что ему очень благодарен!

Да, наши пути разошлись. Но как бы ни сложилась моя судьба – "Спартак" навсегда останется в моём сердце! - приводит "Чемпионат" слова игрока, ссылаясь на его закрытый инстаграм.

Джано выступал за "Спартак" с 2009 года. В текущем сезоне хавбек появлялся на поле шесть раз.

Всего на счету Ананидзе 146 матчей за красно-белых и 16 забитых голов.

Сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в Турции или перейти в "Тамбов".


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Теги: Джано Ананидзе Спартак
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