В товарищеском матче на сборе в Турции "Рубин" обыграл "Лехию" - 1:0. Этот матч стал первым для казанского клуба под руководством Леонида Слуцкого.
Товарищеский матч
"Рубин" - "Лехия" 1:0
Голы: Подберёзкин, 34
Рубин: Дюпин, Поярков (Степанов, 46), Старфельт, Плиев, Данченко (Самошников, 46), Игорь Коновалов (Башкиров, 46), Подберёзкин (Тарасов, 46), Кварацхелия (Зуев, 46), Давиташвили (Закиров, 58), Макаров (Ташаев, 46), Марков (Игнатьев, 46)
Лехия Гданьск: Аломерович, Малоча, Младенович, Фила, Лукасик, Гараслин, Гайош, Мигалик, Тоберс, Маковский, Пайшау
"Рубин" в первом матче Слуцкого обыграл "Лехию"
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