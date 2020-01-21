Sport24.gr: "Динамо" ведёт переговоры с защитником сборной Греции

По информации источника, этой зимой у бело-голубых может появиться новый защитник.



Как сообщают греческие СМИ, защитник "Гамбурга" и сборной Греции Кириакос Пападопулос может продолжить карьеру в РПЛ. По информации источника, игрок не договорился с одним из китайских клубов и теперь готов провести переговоры с представителями бело-голубых.



Напомним, что "Габмург" выступает во второй бундеслиге.



В текущем сезоне 27-летний футболист лишь два раза выходил на поле в рамках чемпионата.