"СЭ": Джано получит от "Спартака" более миллиона евро за разрыв соглашения

Фото: ФК "Спартак"

По информации источника, Джано получит половину зарплаты, которая полагалась Ананидзе по контракту за оставшееся время.Напомним, соглашение Джано было рассчитано до лета 2021 года. Таким образом хавбек получит 1,2 млн евро.За всю свою карьеру в московской команде Джано Ананидзе принял участие в 146 матчах, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Турции или перейти в "Тамбов".