"СЭ": Джано получит от "Спартака" более миллиона евро за разрыв соглашения

Московский клуб заплатит солидную компенсацию бывшему полузащитнику, сообщает "Спорт-Экспресс".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, Джано получит половину зарплаты, которая полагалась Ананидзе по контракту за оставшееся время.

Напомним, соглашение Джано было рассчитано до лета 2021 года. Таким образом хавбек получит 1,2 млн евро.

За всю свою карьеру в московской команде Джано Ананидзе принял участие в 146 матчах, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Турции или перейти в "Тамбов".

Не потеряй его и не сломай. Сколько травм Джано Ананидзе получил за последние 3 года?


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Теги: Спартак Джано Ананидзе
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