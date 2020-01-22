Журналист Конов: у РФС нет права оспорить выборы Прядкина

Василий Конов объяснил, что переизбрать президента РПЛ у РФС не получится из-за юридического момента.
Фото: ТАСС
Напомним, ранее сообщалось, что в РФС недовольны нелегитимным переизбранием Сергея Прядкина на пост президента РПЛ. Таковым оно считается, поскольку клубы на общем собрании РПЛ не соблюли избирательный регламент РФС.

Василий Конов сообщает, что повлиять на ситуацию у РФС не выйдет:

- У РФС нет юридического права на то, чтобы каким-либо образом оспорить выборы Прядкина по одной простой причине - это может сделать только член Лиги, а РФС таковым не является, - пишет Конов в телеграм-канале K/On/Off. - Таким образом тему можно считать закрытой. Кому-то было выгодно - пообсуждали, поговорили о том, что не имеет смысла и продолжаем работать.

Как сообщалось, инициатором переизбрания стал представитель "Ахмата". Другие клубы поддержали кандидатуру.

Прядкин занимает свой пост уже 18 лет.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: РПЛ РФС Прядкин Дюков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ростов" объявил о продлении контрактов с Шомуродовым, Норманном и Глебовым
Мамаев заявлен за "Ростов" под номером 10
Д. Билялетдинов высказался о ситуации с Кокориным
El Chiringuito: Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм"
Луческу считает, что Кокорин уже не вернется в "Зенит" 5
Рейнгольд: уход Бакаева? Никаких претензий к руководству "Спартака" 2
Журналист Конов: у РФС нет права оспорить выборы Прядкина
Журналист Сергей Егоров сообщил, сколько "Спартак" получит за Солтмурада Бакаева 6
Агент Кокорина: Саша в "Сочи" не просто пока, а вообще не едет 16
Слуцкий ответил подписчику, назвавшему новичка "Рубина" ноунеймом
Солтмурад Бакаев объявил о переходе в "Рубин" 3
Сульшер не смог ответить, вернется ли Рэшфорд до конца сезона
Ловрен сообщил, что вернулся к тренировкам
Sky Sports: Эриксен сообщил "Тоттенхэму" о желании перейти в "Интер"
Медведев подтвердил переход Кокорина в "Сочи" 20
"Бавария" взяла в аренду защитника "Реала" Одриосолу
"Рубин" объявил о приобретении Дарко Йевтича
Селюк: у Каборе контракт до 2021 года, ему сейчас не надо ничего продлевать 3
"Бизнес Онлайн": полузащитник "Леха" Йевтич подписал контракт с "Рубином" 5
РФС поблагодарил ушедших в отставку Колобкова и Голодец 9
The Sun: "Манчестер Юнайтед" предложил более 30 млн фунтов за 16-летнего игрока "Бирмингема" 3
Агент Кардозу опроверг информацию о том, что "Динамо" собирается расстаться с его клиентом 1
Кокорин участвует в утренней тренировке "Зенита" на сборах 2
«Зенит» против Кокорина и Семака, РФС против Прядкина – в нашем футболе снова скандалы 18
Открылось трансферное окно РПЛ 1
"Интер" не оставляет попыток получить Эриксена
Зидан рассказал о трансферных планах "Реала" на эту зиму 1
Агент Джано рассказал о планах игрока на будущее 6
Журналист Егоров сообщил о возможности перевода Кокорина в "Зенит-2" 10
Алдонин: когда узнал, что мной интересуется "Торпедо", был очень воодушевлен 1
Все новости