Журналист Конов: у РФС нет права оспорить выборы Прядкина

Василий Конов объяснил, что переизбрать президента РПЛ у РФС не получится из-за юридического момента.

Фото: ТАСС

Напомним, ранее сообщалось, что в РФС недовольны нелегитимным переизбранием Сергея Прядкина на пост президента РПЛ. Таковым оно считается, поскольку клубы на общем собрании РПЛ не соблюли избирательный регламент РФС.



Василий Конов сообщает, что повлиять на ситуацию у РФС не выйдет:



- У РФС нет юридического права на то, чтобы каким-либо образом оспорить выборы Прядкина по одной простой причине - это может сделать только член Лиги, а РФС таковым не является, - пишет Конов в телеграм-канале K/On/Off. - Таким образом тему можно считать закрытой. Кому-то было выгодно - пообсуждали, поговорили о том, что не имеет смысла и продолжаем работать.



Как сообщалось, инициатором переизбрания стал представитель "Ахмата". Другие клубы поддержали кандидатуру.



Прядкин занимает свой пост уже 18 лет.