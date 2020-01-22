Экс-игрок ЦСКА Максим Боков считает, что нападающему "Зенита" Александру Кокорина стоит перейти в "Сочи", где он сможет набраться игровой практики.
"Аренда Саше на данном этапе пойдет на пользу. Там у него будет игровая практика и психологически возвращаться на прежний уровень будет проще. Тем более смена места всегда идет футболистам на пользу и может стать для Саши психологическим толчком. Почему бы ему сейчас не выстрелить? Кокорин способен выйти на прежний уровень и даже вытеснить Азмуна", - цитирует Бокова Sport24.
Напомним, что пока неизвестно, состоится ли его переход в "Сочи". Гендиректор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что Кокорин до конца сезона будет выступать за "Сочи". Однако сам футболист не хочет туда переходить. Об этом сообщил его агент и отчим Кирилл Логинов.
Боков считает, что аренда в "Сочи" пойдет Кокорину на пользу
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