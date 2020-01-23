Об этом сообщает сайт "Матч ТВ". Оба футболиста - воспитанники "Чертаново", но не очень востребованы в своих нынешних клубах. В текущем сезоне Якуба не провёл ни одного матча, а футболист молодёжной сборной России Глушенков лишь раз выходил в игре за основную команду "Спартака"
По информации источника, клуб намерен побороться за выход в премьер-лигу, потому планирует усилить состав. Сообщается, что вернуть Якубу будет проще, чем Глушенкова.
"Чертаново" идёт в таблице ФНЛ на четвертом месте, отставание от идущего вторым "Торпедо" составляет два очка.
"Матч ТВ": "Чертаново" собирается вернуть Глушенкова из "Спартака" и побороться за выход в РПЛ
"Чертаново" заинтересовано в полузащитниках Денисе Якубе из «Крыльев Советов» и Максиме Глушенкове, принадлежащем «Спартаку».
Фото: ФК "Спартак"
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