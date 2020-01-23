Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА в 2016 году. После этого он возглавлял "Халл Сити" и "Витесс". Зимой специалист вернулся в Россию, подписав пятилетнее соглашение с "Рубином".
"В одном из интервью я сказал, что после ЦСКА нет смысла тренировать другой российский клуб. Это все начали обсуждать. Но это было сказано про этап трёхлетней давности. Я не говорил, что если я возвращаюсь в Россию, то только в ЦСКА. Я поработал в Европе, понял все плюсы и минусы этой работы, получил крутейший опыт. И теперь мне захотелось другого", - цитирует Слуцкого "Чемпионат".
"Рубин" ушел на зимнюю паузу, находясь на 13-м месте в турнирной таблице в РПЛ. В 20-м туре чемпионата России казанцы сыграют с "Тамбовом". Встреча состоится 1-го марта.
Слуцкий: я не говорил, что если я возвращаюсь в Россию, то только в ЦСКА
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал раннее сказанные свои слова о том, что в России будет работать только в ЦСКА.
Фото: ФК "Рубин"
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