— Раз удостоился приглашения в "Динамо", то, значит, прошёл хороший путь, и в "Динамо" это заметили. Всегда представлял, что если вернусь в московскую команду, то желательно, чтобы это было "Динамо". Приятные ощущения были после подписания, после первой товарищеской игры. Надеюсь, дальше будет только лучше, — приводит слова Скопинцева пресс-служба клуба.
Напомним, что Скопинцев, являющийся воспитанником воронежского футбола, в 2011-2014 годах тренировался в системе "Динамо", после чего перешёл в "Зенит".
Скопинцев признался, что из московских команд всегда предпочитал перейти "Динамо"
Новичок "Динамо" Дмитрий Скопинцев, перебравшийся в московский клуб в зимнее трансферное окно из "Краснодара", рассказал, что среди других столичных клубов предпочёл бы именно бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
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