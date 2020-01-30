"Мы очень рады за парня, он через свой труд и характер сегодня достиг клуба "Спартак". Думал ли я когда-нибудь, что он может дорасти до "Спартака"? Тренер всегда, когда берет игрока, то работает на развитие. У кого-то получается с этим, а у кого-то нет. Соболев настырный парень, у него нет проблем с мотивацией.
Сложно судить по каким критериям клуб видит его у себя, но могу сказать, что сегодняшний "Спартак" не подходит ему. Да, он может играть на быстрых атаках, но лучший баланс был бы у него не здесь. Я не тренер "Локомотива", ЦСКА или "Спартака", там люди работают и им виднее", — цитирует Баскакова Sport24.
Напомним, что вчера официальный сайт "Крыльев Советов" объявил о переходе Александра Соболева в московский "Спартак" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, а у "красно-белых" будет право выкупа нападающего.
Соболев играл под руководством Валерия Баскакова в "Томи". В составе томского клуба форвард провел 40 матчей, в которых отличился 12 раз.
В этом сезоне на счету Александра Соболева 18 матчей в чемпионате России за "Крылья Советов" и 10 забитых мячей.
Экс-тренер Соболева: нынешний "Спартак" не подходит Александру
Главный тренер "Томи" Валерий Баскаков оценил перспективы форварда Александра Соболева в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»