Исламхан, который не подошел "Зениту", будет играть в ОАЭ

Экс-полузащитник алматинского "Кайрата" Бауыржан Исламхан, находивший на просмотре в "Зените", продолжит карьеру в 13-кратном чемпионе ОАЭ.
Фото: ФК "Зенит"
По информации Sports.kz, агент игрока, Марат Арчегов, сообщил, что его подопечный отправился в Объединённые Арабские Эмираты для подписания контракта с 13-кратным чемпионом страны клубом "Аль-Айн".

Исламхан находился на первом сборе "Зенита" в Катаре и даже выступал за команду в контрольных матчах, но не оказался в списке игроков, вызванных Сергеем Семаком для прохождения второго сбора.

Бауыржан Исламхан, ранее выступавший за казахстанские клубы, с начала года находится в статусе свободного агента.

На счету Исламхана 44 матча за сборную Казахстана, в которых полузащитник отметился 3-мя забитыми мячами.

В чемпионате ОАЭ "Аль-Айн" занимает занимает третье место и отстает от первого места на 11 очков.


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Теги: Исламхан Зенит Зарубежные трансферы
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