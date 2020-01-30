По информации Sports.kz, агент игрока, Марат Арчегов, сообщил, что его подопечный отправился в Объединённые Арабские Эмираты для подписания контракта с 13-кратным чемпионом страны клубом "Аль-Айн".
Исламхан находился на первом сборе "Зенита" в Катаре и даже выступал за команду в контрольных матчах, но не оказался в списке игроков, вызванных Сергеем Семаком для прохождения второго сбора.
Бауыржан Исламхан, ранее выступавший за казахстанские клубы, с начала года находится в статусе свободного агента.
На счету Исламхана 44 матча за сборную Казахстана, в которых полузащитник отметился 3-мя забитыми мячами.
В чемпионате ОАЭ "Аль-Айн" занимает занимает третье место и отстает от первого места на 11 очков.
Исламхан, который не подошел "Зениту", будет играть в ОАЭ
Экс-полузащитник алматинского "Кайрата" Бауыржан Исламхан, находивший на просмотре в "Зените", продолжит карьеру в 13-кратном чемпионе ОАЭ.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»