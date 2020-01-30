Исламхан, который не подошел "Зениту", будет играть в ОАЭ

Экс-полузащитник алматинского "Кайрата" Бауыржан Исламхан, находивший на просмотре в "Зените", продолжит карьеру в 13-кратном чемпионе ОАЭ.

Фото: ФК "Зенит"