- Был ли переход Соболева в "Спартак" неожиданным? Я бы не стал говорить, был ли он неожиданным или ожидаемым. Время такое, когда команды усиливаются. Они ищут варианты, где подешевле и получше, - отметил Игнатьев. - Одна из задач, которые стоят перед нашими командами, это игроки атаки. Сильные, мощные, габаритные. Таких футболистов явно не хватает. К ним относятся Дзюба, Комличенко, который перешел в "Динамо", и Соболев. Их мало, и на них спрос.
Посмотрим, что из этого получится. Потому что одно дело решать задачи в "Крыльях Советов". В "Спартаке" все будет по-другому. Здесь все будет иначе. Но будет, конечно, организовано лучше. Меняться игровая структура у "Спартака" не будет. Они ведь не в среднюю линию игрока берут. Это в какой-то степени напоминает то далекое время, когда Ярцев пришел в команду, и здесь было много футболистов, которые выстраивали игру, а Ярцеву оставалось отблагодарить таких игроков, как Гаврилов, за верно выбранное направление.
Я думаю, что здесь все будет построено приблизительно таким же образом. Люди, которые умеют направить командную игру в нужное русло, сделают все для того, чтобы у Соболева был большой КПД.
- "Спартак", как и "Ростов", "Локо" и "Партизан" на днях примет участие в межсезонном турнире. Чего от него ждете?
- Чего-то сверхъестественного не жду. Прекрасно понимаю, что команды подводят некий итог работы на сборах, это некий тест на готовность по прошествии определенного этапа тренировочной деятельности. Понятно, что они не будут специально готовиться к играм, потому что на данный момент они вписываются в среду черновой тренировочной работы. Это обыкновенные контрольные матчи в рамках турнира.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Игнатьев: таких игроков, как Дзюба, Комличенко и Соболев мало - на них есть спрос
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мыслями о переходе нападающего Александра Соболева в "Спартак" и предстоящем межсезонном турнире "Кубок Париматч Премьер" с участием "Спартака", "Локомотива", "Ростова" и сербского "Партизана".
mk.ru
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