Напомним, бывшие ассистенты Слуцкого в голландском "Витессе" отклонили предложение Слуцкого и вернулись в ЦСКА, за который выступали на протяжении почти всей карьеры.
- Почему не пошли дальше за Слуцким и Яровинским? В России для нас существует одна команда. На данный момент. Нет, ну это правда. Давайте честно: в этих словах даже пафоса нет. К сожалению. Мы могли бы его добавить, но его нет. Это просто факт, - ответили братья.
Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002-го по 2018-Й, Алексей - с 2001-го.
"В России для нас существует одна команда". Березуцкие объяснили, почему не поехали в "Рубин"
Братья Березуцкие, отказавшиеся войти в тренерский штаб Леонид Слуцкого в казанской команде, объяснили свое решение
Фото: ПФК ЦСКА
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