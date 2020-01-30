"В России для нас существует одна команда". Березуцкие объяснили, почему не поехали в "Рубин"

Братья Березуцкие, отказавшиеся войти в тренерский штаб Леонид Слуцкого в казанской команде, объяснили свое решение

Фото: ПФК ЦСКА