23-летний футболист сегодня вечером прилетит на сборы казанцев в Турции, где подпишет контракт с командой.
Transfermarkt оценивает 23-летнего датчанина в 600 тыс. евро. В нынешнем сезоне Суперлиги Дании Абилгор провёл 11 матчей и забил гол.
Карпов: Абилгор летит на сборы "Рубина" для подписания контракта
Журналист "БИЗНЕС Online" Иван Карпов сообщил, что казанский "Рубин" договорился с датским "Ольборгом" о трансфере полузащитника Оливера Абилгора.
Источник: Claus Bonnerup/imago sportfotodienst
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