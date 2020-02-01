Карпов: Абилгор летит на сборы "Рубина" для подписания контракта

Журналист "БИЗНЕС Online" Иван Карпов сообщил, что казанский " Рубин " договорился с датским "Ольборгом" о трансфере полузащитника Оливера Абилгора.

Источник: Claus Bonnerup/imago sportfotodienst

23-летний футболист сегодня вечером прилетит на сборы казанцев в Турции, где подпишет контракт с командой.



Transfermarkt оценивает 23-летнего датчанина в 600 тыс. евро. В нынешнем сезоне Суперлиги Дании Абилгор провёл 11 матчей и забил гол.