Клинтон Н'Жи тренируется с ограничениями

? Клинтон Н'Жи вернулся к работе в общей группе ?? Пока ещё с ограничениями ?? pic.twitter.com/9HUWbHZ6X9— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 3, 2020
Напомним, футболист получил травму в товарищеском матче с "Легией" (0:2). Камерунец был заменен на 72-й минуте встречи.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 13 матчей и забил один гол. Н'Жи перешел в "Динамо" летом 2019 года из "Марселя".
5 февраля "Динамо" проведет контрольный матч с "Вентспилсом". Команда ушла на зимнюю паузу, занимая восьмое место в таблице РПЛ.