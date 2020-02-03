Тренер-селекционер "Ростова" Игорь Гамула высказался на тему продления контракта с главным тренером донской команды Валерием Карпиным.
3 февраля пресс-служба клуба официально сообщила о подписании с Карпиным нового контракта на пять лет.
"К этому всё шло с первого дня его работы в клубе. Когда его приглашал президент, он сразу сказал, что это надолго. Были разговоры и про 5 лет, и про 10. Оно так и пришло. Это правильное и хорошее решение для ростовского футбола и болельщиков. Все влюбились в Валерия Георгиевича и команду, все к Карпину очень хорошо относятся", - цитирует Гамулу "Матч ТВ".
Напомним, Карпин возглавил "Ростов" в декабре 2017 года. "Ростов" в нынешнем сезоне занимает третье место в чемпионате России.
Ранее 51-летний специалист тренировал "Спартак", "Мальорку" и армавирское "Торпедо".
Гамула - о продлении контракта с Карпиным: к этому всё шло с первого дня его работы в клубе
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