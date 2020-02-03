63-летний функционер отметил, что такой формат интересен игрокам, которые соскучились по футболу. Он выделил отличные условия и поля, которые представлены в Дохе.
Также Федун добавил, что игрокам "Спартака" проще тренироваться без скандалов вокруг клуба.
- Любой кипиш, кроме некролога, - в кассу. Поэтому в данном случае, конечно, команде спокойнее готовиться, - цитирует Федуна "Известия".
После первого тура турнира "красно-белые" занимают первую строчку с тремя очками. Завтра, 5 февраля, "Спартак" проведёт игру с "Локомотивом". Начало матча в 18:00 по московскому времени.
Федун: игрокам спокойнее готовиться, когда вокруг "Спартака" нет скандалов
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выразил отношение к Кубку Париматч Премьер, который проходит с 1 по 9 февраля в катарской Дохе. В турнире, помимо "красно-белых", принимают участие "Локомотив", "Ростов" и сербский "Партизан".
Источник: ФК "Спартак"
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