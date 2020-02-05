РФС не получал от РПЛ обращений по поводу расширения лиги

Исполком Российского футбольного союза не получал от Российской премьер-лиги обращений касаемо расширений лиги, сообщает источник РИА Новости.
Источник: Александр Фёдоров / "СЭ"
В Январе руководители клубов Премьер-лиги проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 команд. Кто-то даже предлагал изменения с лета нынешнего года.

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что подобные изменения возможны только после 2022 года. С момента создания Премьер-лиги в 2001 году в ней выступает 16 команд. Исполком РФС состоится 11 февраля.


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Теги: РФС РПЛ
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