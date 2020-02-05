"По работе к Кокорину нет ни малейших вопросов. Его очень хорошо восприняли пацаны, он здорово работает на тренировках.
Как тренер могу признаться, что я очень доволен, что пацаны могут поучиться у такого высококлассного футболиста. Не отказываюсь от своих слов — Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии чемпионата России. В любой команде", — цитирует Радимова Bobsoccer.
Напомним, что 21 января "Сочи" объявил в соцсетях об аренде нападающего "Зенита" Александра Кокорина до конца сезона. Позже переход игрока подтвердил гендиректор "Зенита" Александр Медведев. Сам футболист и его представитель Кирилл Логинов опровергли эту информацию.
В настоящий момент Кокорин находится на сборе "Зенита-2", где тренируется под руководством Владислава Радимова.
Радимов - о форме Кокорина: ему по силам стать лучшим бомбардиром весенней части
Владислав Радимов, возглавляющий "Зенит-2", рассказал о взаимодействии с нападающим Александром Кокориным, переведенным "Зенитом" в "Зенит-2" за отказ переходить в "Сочи".
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