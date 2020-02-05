Онопко: Карпову еще далеко до Березуцких и Игнашевича

Тренер ЦСКА Виктор Онопко оценил игру 17-летнего защитника команды Вадима Карпова и сравнил его с легендами "армейцев" братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем.
Фото: Getty Images
"Он молодец во всех отношениях. У нас есть конкуренция, и Вадим её выиграл. Не в одном матче, не за неделю, а на длинной дистанции. Карпов доказывал в игре и тренировках, что достоин основного состава. Неслучайно он концовку прошлого года провёл основным защитником.

Нет, он ещё не состоялся – ему ещё очень далеко до уровня братьев Березуцких, того же Игнашевича, которые столько лет на высочайшем уровне отслужили ЦСКА. Карпов должен каждый день выходить, работать, на тренировках и в играх доказывать, что он лучше конкурента", — цитирует Онопко "Чемпионат".

Вадим Карпов первый игрок 2002 года сыгравший в РПЛ.

В нынешнем сезона на счету 17-летнего защитника 22 матча за основную и молодежную команды ЦСКА во всех турнирах.

Перед возобновлением чемпионата России ЦСКА занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.


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Теги: Онопко Карпов ЦСКА
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