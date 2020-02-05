Онопко рассказал, как готовит молодых игроков ЦСКА к жесткому приему в игре

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился своими эмоциями от участиях в играх на тренировках армейского клуба.
Фото: Дмитрий Паршин
"Когда выходишь на поле, ты – тренер. Но, надевая манишку и играя за команду, совсем по-другому себя чувствуешь. Я ненавижу проигрывать – хоть в футболе, хоть в любой другой игре. В игре забываешь, что ты тренер, эмоции перехлёстывают. Я не могу по-другому.

Когда играю, эмоции переполняют, серьёзно отношусь к каждому моменту. Но никогда не ударю специально и травму никому умышленно не нанесу. Стараюсь сыграть по-игровому, чтобы они были готовы к жёсткому приёму в игре.

Иногда ребята чуть-чуть обижаются, но уже через три секунды всё нормально. Я за то, чтобы они тоже шли в отбор по-настоящему, как в игре. На поле все равны", — цитирует Онопко "Чемпионат".

Виктор Онопко работает тренером в ЦСКА с 2009-го года.

В настоящее время ЦСКА находится на учебно-тренировочном сборе в турецком Компоаморе.

Вчера команда провела два матча за день: с "Ориуэлой" и "Норшеланном" и выиграла оба матча со счетом 2:0.

Перед весенней частью чемпионата России ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.


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Теги: ЦСКА Онопко
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