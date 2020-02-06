"Гончаренко не принимает участие в тренировочных играх, да ему и некогда. И колено, думаю, ему не позволит сыграть – слишком тяжёлая травма была, но у нас все тренеры в свободное время занимаются спортом: бег, тренажерка.
Да и мне мои болячки часто напоминают о себе. Приходится периодически проходить курс лечения: прокалывать определённое лекарство в сустав. Смазки уже не хватает в колене. У меня там с 25 лет был повреждён мениск. Доктор в Испании сказал, что оперировать не надо, но с тех пор нужно вводить в колено смазывающее вещество. Одной инъекции на полгода-год хватает. А без физических упражнений это бесполезно: нужно закачивать не только эту ногу, а буквально все группы мышц в комплекте – и пресс, и ягодицы, и заднюю поверхность бедра", — цитирует Онопко "Чемпионат".
Напомним, что Виктор Онопко работает тренером в ЦСКА с 2009-го года, сначала под руководством Леонида Слуцкого, а затем в тренерском штабе нынешнего тренера "армейцев" Виктора Гончаренко.
В настоящее время ЦСКА находится на учебно-тренировочном сборе в турецком Компоаморе.
Вчера команда провела два матча за день: с "Ориуэлой" и "Норшеланном" и выиграла оба матча со счетом 2:0.
Перед весенней частью чемпионата России ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков. Первый официальный матч в этом году ЦСКА проведет 29 февраля на своем поле против "Урала".
Онопко рассказал, что Гончаренко не может играть на тренировках из-за больного колена
Тренер ПФК ЦСКА Виктор Онопко рассказал о беспокоящей его еще во время игровой карьеры травме.
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